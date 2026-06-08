De Laurentiis sta monitorando attentamente la situazione di Allegri, il cui futuro al Napoli dipende dalla risoluzione con il Milan. La presentazione del tecnico livornese è prevista dopo che si chiarirà questa situazione. Il presidente del club ha seguito personalmente l'evolversi della trattativa e avrebbe preferito annunciare Allegri prima della partenza per Los Angeles. La decisione definitiva sarà comunicata non appena le parti raggiungeranno un accordo.

Massimiliano Allegri al Napoli dipende ora dalla risoluzione con il Milan. Aurelio De Laurentiis segue personalmente l’operazione e avrebbe voluto annunciare il tecnico livornese prima della partenza per Los Angeles. Allegri-Napoli: gli ultimi dettagli bloccano tutto. L’annuncio ufficiale di Allegri rimane sospeso. Secondo quanto riportato da Il Roma, De Laurentiis stava pianificando di comunicare l’ingaggio del nuovo allenatore prima di volare negli Stati Uniti. L’intoppo arriva dal lato Milan: il club rossonero deve formalizzare la liberazione del tecnico livornese per permettere l’operazione di concludersi definitivamente. De Laurentiis non rimane passivo. Il presidente azzurro segue personalmente la vicenda e spinge affinché il Milan acceleri sui tempi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri, ora De Laurentiis fa sul serio: ecco quando verrà presentato!

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