Chiara Ferragni è innamorata di Jose Hernandez con lui fa sul serio | Lo ha presentato a mamma e sorelle

Chiara Ferragni e Jose Hernandez sono stati fotografati insieme a Forte dei Marmi, accompagnati dai figli dell’imprenditrice. La coppia sembra aver avviato un rapporto stabile, come dimostra anche il fatto che Hernandez è stato presentato ai familiari di Ferragni. Le immagini mostrano i quattro mentre si trovano in un contesto familiare e rilassato, in un momento di svago sulla spiaggia.

Continua la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez. I due sono stati paparazzati a Forte dei Marmi in compagnia dei figli dell'imprenditrice, Leone e Vittoria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiara Ferragni innamorata di Jose Hernandez, parla l’amico: “Sembrano due 14enni alla prima cotta”La storia tra Chiara Ferragni e il manager colombiano procederebbe a gonfie vele. Leggi anche: “Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato”: chi è il colombiano Jose Hernandez. Lo scoop di “Chi” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chiara Ferragni e il silenzio su Elena Santarelli, il retroscena di Parpiglia: Teme la pubblicazione di alcuni messaggi privati; Bresh di nuovo innamorato: l’uscita con Angelica Montini, ex di Fedez; Giulia Honegger paciera tra Fedez e Chiara Ferragni: la nuova famiglia allargata nasce così; Chiara Ferragni al parco con Vittoria festeggia Halloween in anticipo. Chiara Ferragni innamorata di José Hernandez: fuga romantica al mare con i figli| Rinascita dopo Pandoro-GateChiara Ferragni si gode un weekend al mare a Forte dei Marmi con i figli e il nuovo compagno Jose Hernandez: felice dopo il divorzio da Fedez. ilsussidiario.net Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, sorpresa Fedez con compagna incintaFerragni e Fedez a Forte dei Marmi, equilibrio fragile in Versilia A Forte dei Marmi, storico rifugio vip in Versilia, la presenza simultanea di Chiar ... assodigitale.it Esattamente 5 anni fa Chiara Ferragni proponeva sui suoi canali social questo look, tra i più discussi ma anche tra i più apprezzati dagli esperti di moda. Voi cosa ne pensate #ChiaraFerragni - facebook.com facebook