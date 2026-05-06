Durante la prima vacanza dell’anno a Forte dei Marmi, un’influencer e imprenditrice digitale ha portato il suo nuovo compagno a incontrare la famiglia. La donna ha presentato il suo partner alla madre e alle sorelle, condividendo questo momento in un contesto di relax e convivialità. La coppia ha trascorso alcuni giorni in compagnia dei familiari, senza rivelare ulteriori dettagli sulla relazione.

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e il manager Josè Hernandez prosegue a gonfie vele e gli avvistamenti della nuova coppia non fanno che susseguirsi col passare delle settimane. A cinque mesi dal primo incontro, l'influencer e imprenditrice digitale sarebbe più innamorata che mai e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già presentato in famiglia il nuovo fidanzato. Dopo la romantica vacanza in Namibia, Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via alla lunga stagione calda italiana col primo soggiorno dell'anno a Forte dei Marmi, la località della Versilia a cui è profondamente legata da anni. Stavolta Chiara ha voluto al suo fianco Josè, presentato ufficialmente non soltanto ai genitori e alle amate sorelle, ma anche ai due figli Leone e Vittoria, nati nel corso del lungo matrimonio con Fedez.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni fa sul serio con Josè Hernandez: lo ha presentato alla mamma e alle sorelle

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