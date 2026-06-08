Il Napoli e Allegri hanno trovato un’intesa per la prossima stagione, ma il Milan non ha ancora dato il via libera alla separazione con l’attuale allenatore. La trattativa tra le due parti è in corso, mentre il club rossonero non ha ancora comunicato ufficialmente la fine del rapporto. La decisione definitiva dipende ancora da un accordo tra le parti coinvolte e dalle tempistiche delle comunicazioni ufficiali.

Massimiliano Allegri e il Napoli sono ormai quasi sposi, ma il Matrimonio ufficiale continua a slittare di giorno in girono. L'accordo tra l'ex allenatore del Milan e il club azzurro c'è già, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Una situazione che inizia ad alimentare parecchie voi tra i tifosi azzurri, ma la domanda è una sola: cosa manca per la firma? La risposta, ovviamente, porta solamente ad un nome solo: il Milan. Secondo le ultime notizie, Allegri avrebbe trovato l'accordo con il Napoli già da prima di Milan-Cagliari. L'ex allenatore del Diavolo, infatti, è stato ritenuto il profilo perfetto per il dopo Conte: accordo biennale fino al 2028. Sembrerebbe tutto definito, eppure manca qualcosa: il tecnico livornese, infatti, deve risolvere prima la situazione con il suo vecchio club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri-Napoli, matrimonio in bilico? C’è l’intesa, ma serve superare lo scoglio Milan

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