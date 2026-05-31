Kevin De Bruyne ha commentato le difficoltà riscontrate nel sistema di Antonio Conte, sottolineando che alcune scelte tattiche non sono una questione di preferenze, ma di necessità. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sul modulo più adatto alla squadra, evidenziando come le decisioni siano spesso dettate dalle esigenze del momento. La discussione riguarda in particolare l’uso di determinati giocatori e le strategie adottate durante le partite.

? In Sintesi Le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne sulle difficoltà incontrate nel rigido sistema di Antonio Conte hanno acceso il dibattito sul futuro tattico del Napoli. Con l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri, fortemente voluto dal DS Giovanni Manna, la piazza si interroga: il tecnico livornese libererà il talento del belga o imporrà un nuovo pragmatismo difensivo? Nell’anno del centenario, Aurelio De Laurentiis cerca un equilibrio perfetto tra la necessità di vincere e il dovere di esaltare i campioni in rosa, evitando che il fuoriclasse ex Manchester City viva un’altra stagione da comprimario di lusso. Le parole di De Bruyne su Conte e il piano di Allegri: come cambia il Napoli del centenario. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Allegri Napoli: non è se piace ma se serve, con De Bruyne lo capiamo ora

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