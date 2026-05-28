Allegri-Napoli intesa biennale | prima l’addio al Milan

Massimiliano Allegri sta per firmare un contratto di due anni con il Napoli, dopo aver lasciato il Milan. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e ora si attende solo la firma ufficiale. Allegri ha concluso il suo rapporto con il club rossonero e si prepara a iniziare una nuova avventura con i partenopei. La trattativa si è svolta senza annunci ufficiali fino a questo momento.

Il futuro di Massimiliano Allegri resta sospeso tra Milano e Napoli. L’esonero comunicato dal Milan nella giornata di lunedì ha chiuso il rapporto sul piano tecnico. Non ancora su quello contrattuale. L’allenatore livornese è infatti ancora vincolato al club rossonero per un’altra stagione. Nel suo accordo era inoltre prevista un’estensione automatica fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una clausola che non scatterà, dopo il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo più prestigioso. La situazione, tuttavia, richiede ancora un passaggio formale. Prima di poter firmare con un’altra società, Allegri dovrà definire la risoluzione del contratto con il Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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