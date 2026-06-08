Allegri-Napoli frenata improvvisa | cosa sta succedendo

La trattativa tra l’allenatore e il Napoli ha subito una frenata improvvisa. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa interruzione. Restano in sospeso le voci di un possibile accordo o di complicazioni nelle trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre tutte le parti interessate monitorano gli sviluppi nei prossimi giorni.

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne la trattativa tra il tecnico livornese e la compagine azzurra. Con l’addio ufficiale di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Il prescelto è Massimiliano Allegri che ha già salutato il Milan dopo appena dodici mese, ma nelle ultime ore c’è da registrare una frenata improvvisa nella trattativa tra il tecnico livornese e il club partenopeo. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Allegri ha già raggiunto un accordo con il patron De Laurentiis ma – stando a quanto evidenziato oggi da ‘Il Giornale’ – la firma arriverà soltanto dopo la risoluzione del contratto con il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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