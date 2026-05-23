Allegri al Napoli? La mossa dell’agente | ecco cosa sta succedendo

Da spazionapoli.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agente di Massimiliano Allegri ha mantenuto i contatti con il direttore sportivo di una squadra di Serie A, nonostante l'incertezza sul futuro dell'allenatore al Milan. Secondo quanto riportato, le comunicazioni tra l'agente e il dirigente sono proseguite e riguardano potenziali sviluppi legati a un trasferimento. La situazione resta aperta e non sono stati annunci ufficiali.

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Massimiliano Allegri rimane in orbita Napoli nonostante l’incertezza sul suo futuro al Milan. L’agente Giovanni Branchini continua a mantenere i contatti con il ds Manna, come rivela ‘Il Mattino’. Allegri-Napoli: Branchini tiene aperta la porta. De Laurentiis non si ferma a Sarri o a Italiano. La ricerca del sostituto di Conte procede su più fronti e Allegri rappresenta il piano B concreto della dirigenza partenopea. Il Milan non ha ancora comunicato il rinnovo fino al 2028, nonostante le voci insistenti. Proprio questa incertezza crea lo spazio che Branchini sfrutta per mantenere viva l’opzione Napoli. L’agente storico di Max conosce bene l’ambiente azzurro e sa quali leve azionare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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