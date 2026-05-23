Allegri al Napoli? La mossa dell’agente | ecco cosa sta succedendo

Notizia in breve

L'agente di Massimiliano Allegri ha mantenuto i contatti con il direttore sportivo di una squadra di Serie A, nonostante l'incertezza sul futuro dell'allenatore al Milan. Secondo quanto riportato, le comunicazioni tra l'agente e il dirigente sono proseguite e riguardano potenziali sviluppi legati a un trasferimento. La situazione resta aperta e non sono stati annunci ufficiali.