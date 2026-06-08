allegri al lavoro con manna in attesa di liberarsi dal milan

Massimiliano Allegri sta collaborando con Manna per preparare il nuovo Napoli, mentre attende la rescissione del contratto con il Milan. Il tecnico toscano si concentra sulla pianificazione della squadra senza ancora aver concluso ufficialmente il divorzio con il club rossonero. La collaborazione tra Allegri e Manna prosegue in vista di un possibile cambio di maglia. La rescissione con il Milan non è ancora stata ufficializzata.

Massimiliano Allegri è al lavoro per costruire il suo nuovo Napoli col direttore sportivo Giovanni Manna, in attesa che il Milan lo liberi definitivamente per poi firmare il suo contratto con il club partenopeo. “Per quanto riguarda Allegri, si attende l’arrivo del nuovo amministratore delegato del Milan per firmare la risoluzione. La cifra dovrebbe oscillare tra quello che Allegri doveva prendere al Milan e invece prenderà al Napoli, quindi ballano 5-6 milioni di euro. Ma il tecnico è già a lavoro con Manna”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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