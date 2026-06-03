Napoli le ultime su Allegri | Max aspetta di liberarsi dal Milan cosa manca

Alle 12, un allenatore ha pubblicato un messaggio di ringraziamento sui social, riferendosi a due anni di successi e passione. Poco prima, un altro tecnico aveva firmato un contratto con una squadra di calcio. La notizia si concentra sulla volontà del primo di lasciare il suo attuale club, con l’obiettivo di trasferirsi a un’altra squadra, ma senza dettagli su cosa manchi ancora per la conclusione dell’accordo.

«Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione! Semplicemente, grazie di cuore Napoli». Quando, attorno alle 12, Conte pubblica sul suo profilo queste parole ha da poco firmato la rescissione consensuale con De Laurentiis. Finisce così un’avventura iniziata a Palazzo Reale, due anni fa esatti. Conte lascia ad Allegri un trono e una corona: 24 mesi fa c’erano solo macerie, una catastrofe sportiva con nessun precedente nell’era De Laurentiis. Lui, solo con il suo ingaggio, portò entusiasmo, la corsa agli abbonamenti, il ritiro strapieno come solamente nell’estate del post terzo scudetto. «Due anni vincenti». Sì, in un solo rigo c’è tutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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