Alla fine il discusso festival a Reggio Emilia è stato annullato
Il festival previsto a Reggio Emilia è stato annullato dopo che sono stati cancellati i concerti di Travis Scott e Kanye West. La decisione è arrivata in seguito a dubbi sulla riuscita dell’evento. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi con diversi artisti, ma i concerti cancellati hanno portato alla sospensione dell’intero festival. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali rimborsi o prossimi appuntamenti.
Dopo numerosi dubbi sulla sua riuscita e l'annullamento dei concerti di Travis Scott e Kanye West, l'ex Hellwatt festival proprio non si farà È stato infine annullato del tutto l’ex Hellwatt festival, l’enorme e discusso festival musicale che si sarebbe dovuto tenere alla RFC Arena di Reggio Emilia a luglio e che, dopo diversi dubbi e polemiche, aveva cambiato nome più volte. Lunedì la società C.Volo, che gestisce l’Arena, ha detto di aver cancellato i concerti previsti per il 4, il 5 e l’11 luglio spiegando che «non sussistono le condizioni necessarie» per il loro svolgimento. Lo scorso 28 maggio la prefettura aveva già annullato per motivi di sicurezza e ordine pubblico quelli dei rapper Travis Scott e Kanye West, previsti rispettivamente per il 17 e 18 luglio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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