Il festival previsto a Reggio Emilia è stato annullato dopo che sono stati cancellati i concerti di Travis Scott e Kanye West. La decisione è arrivata in seguito a dubbi sulla riuscita dell’evento. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi con diversi artisti, ma i concerti cancellati hanno portato alla sospensione dell’intero festival. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali rimborsi o prossimi appuntamenti.

Dopo numerosi dubbi sulla sua riuscita e l'annullamento dei concerti di Travis Scott e Kanye West, l'ex Hellwatt festival proprio non si farà È stato infine annullato del tutto l’ex Hellwatt festival, l’enorme e discusso festival musicale che si sarebbe dovuto tenere alla RFC Arena di Reggio Emilia a luglio e che, dopo diversi dubbi e polemiche, aveva cambiato nome più volte. Lunedì la società C.Volo, che gestisce l’Arena, ha detto di aver cancellato i concerti previsti per il 4, il 5 e l’11 luglio spiegando che «non sussistono le condizioni necessarie» per il loro svolgimento. Lo scorso 28 maggio la prefettura aveva già annullato per motivi di sicurezza e ordine pubblico quelli dei rapper Travis Scott e Kanye West, previsti rispettivamente per il 17 e 18 luglio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Ilpost.it - Alla fine il discusso festival a Reggio Emilia è stato annullato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2 Giugno vs 4 Luglio - due feste, due paesi, due modi di essere liberi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ripi, in scena "Lo spettacolo e' stato annullato (causa fine del mondo)"

Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: “Esigenza di sicurezza pubblica”Il concerto di Kanye West previsto a Reggio Emilia il 18 luglio è stato annullato.

Argomenti più discussi: Il pasticcio Kanye West. Accuse, caos e denunce. Annullamento al veleno; Alla fine, neanche Pulse of Gaia ha salvato l'Hellwatt Festival: annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott alla RCF Arena.

Kate visita con bambini e genitori alla Scuola Comunale d'infanzia, una scuola materna comunale per bambini di 3 – 6 anni durante il primo giorno della sua visita a Reggio Emilia reddit

Alla fine il discusso festival a Reggio Emilia è stato annullatoDopo numerosi dubbi sulla sua riuscita e l'annullamento dei concerti di Travis Scott e Kanye West, l'ex Hellwatt festival proprio non si farà ... ilpost.it

Concerti Kanye West e Travis Scott annullati a Reggio Emilia, il sindaco: Ora rimborsare subito bigliettiIn città c'è polemica : mentre altri paesi europei hanno stoppato già da un paio di mesi i concerti di questi due artisti molto discussi, a Reggio Emilia la Prefettura si è mossa a soli 35 giorni dall ... dire.it