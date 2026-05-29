Il concerto di Kanye West previsto a Reggio Emilia il 18 luglio è stato annullato. Il prefetto ha motivato la decisione con l’esigenza di garantire la sicurezza pubblica. La cancellazione è stata comunicata poche settimane prima dell’evento, senza ulteriori dettagli sulla natura delle motivazioni. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali alternative o rimborsi per i biglietti già acquistati. La data dell’evento non si svolgerà come previsto.

Reggio Emilia, 29 maggio 2026 – Colpo di scena: annullato il concerto di Kanye West che si doveva tenere a Reggio Emilia il prossimo 18 luglio. Una nota arrivata in tarda serata ha fatto sapere che la prefettura ha cancellato l’esibizione di Travis Scott (17 luglio) e quella di Kanye West alla Rcf Arena, all’interno del Pulse of Gaia (l’ex Hellwatt Festival). Il prefetto Salvatore Angieri ha fatto sapere che “la decisione è stata assunta per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell’elevato afflusso di pubblico previsto nell’arco di 24 ore. Sulla valutazione complessiva hanno, inoltre, assunto rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: “Esigenza di sicurezza pubblica”

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