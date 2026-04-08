Ripi in scena Lo spettacolo e' stato annullato causa fine del mondo

Il?????????????????:?? torna al???????????????????????????????????????, autore e interprete del monologo visionario, di un futuro estremo ma ben riconoscibile, “???????????????????????????? (?????????????????)”. Dopo aver portato sul nostro palcoscenico, lo scorso anno, “??????. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

"Rumore Bianco" e "“Lo spettacolo è stato annullato (causa fine del mondo)” in scena al Teatro del GiullareOpere intense e attuali di denuncia sociale, la compagnia Vitruvio Entertainmentporta in scena due spettacoli al Teatro del Giullare di Salerno prima...

Lo spettacolo è stato annullato causa la fine del mondo”, continua la stagione presso lo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiTerzo appuntamento, sabato 28 marzo 2026 alle ore 20,00, per la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti...