Aliante | fatturato a 23,6 milioni e l’82% di contratti stabili

Notizia in breve

L’azienda ha registrato un fatturato di 23,6 milioni di euro e l’82% dei contratti stipulati sono a tempo indeterminato. La quota di lavoratori fragili con contratti stabili si attesta all’82%. Sono state poste domande riguardo al ruolo dell’inclusione nel risparmio per la Pubblica Amministrazione e ai motivi per cui la maggior parte delle persone fragili ottiene un contratto stabile.