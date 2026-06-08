Aliante | fatturato a 23,6 milioni e l’82% di contratti stabili
L’azienda ha registrato un fatturato di 23,6 milioni di euro e l’82% dei contratti stipulati sono a tempo indeterminato. La quota di lavoratori fragili con contratti stabili si attesta all’82%. Sono state poste domande riguardo al ruolo dell’inclusione nel risparmio per la Pubblica Amministrazione e ai motivi per cui la maggior parte delle persone fragili ottiene un contratto stabile.
Come può l'inclusione generare un risparmio netto per la Pubblica Amministrazione?. Perché l'82% dei lavoratori fragili ottiene un contratto a tempo indeterminato?. Quali settori produttivi garantiscono la maggior parte degli inserimenti lavorativi?. Come trasforma il lavoro sociale la resilienza economica del territorio?.? In Breve L'82% dei lavoratori svantaggiati dispone di un contratto a tempo indeterminato. Il 42% del personale inserito lavora in cooperativa da oltre cinque anni. L'inclusione lavorativa genera 320 mila euro di valore netto per la Pubblica Amministrazione. Il settore pulizie impiega 198 addetti con 88 persone in condizione di svantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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