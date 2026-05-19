Manifattura 2026 | fatturato a 1.168 miliardi ma i volumi restano stabili
Nel primo semestre del 2026, la manifattura ha registrato un fatturato di 1.168 miliardi di euro, segnando un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i volumi di produzione sono rimasti sostanzialmente invariati, senza segnare aumenti significativi. Nei mesi recenti, le tensioni nei conflitti in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi dell’energia, determinando un incremento dei costi per le imprese del settore industriale.
? Punti chiave Perché il fatturato in crescita non significa una reale espansione produttiva?. Come influenzeranno i conflitti in Medio Oriente i costi energetici industriali?. Quali settori specifici compenseranno la stagnazione dei volumi manifatturieri?. In che modo il Pnrr sosterrà gli investimenti nel mercato interno?.? In Breve Crescita export elettrotecnica 2,6%, elettronica 1,1% e meccanica 0,7% a prezzi costanti.. Settori farmaceutica e largo consumo cresceranno mediamente del 2,5% e 1,4% tra 2027-2030.. Investimenti Pnrr e incentivi fiscali sostengono la domanda interna contro la crisi export.. Tensioni in Medio Oriente e stretto di Hormuz causano volatilità prezzi materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours
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