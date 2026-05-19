Manifattura 2026 | fatturato a 1.168 miliardi ma i volumi restano stabili

Nel primo semestre del 2026, la manifattura ha registrato un fatturato di 1.168 miliardi di euro, segnando un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i volumi di produzione sono rimasti sostanzialmente invariati, senza segnare aumenti significativi. Nei mesi recenti, le tensioni nei conflitti in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi dell’energia, determinando un incremento dei costi per le imprese del settore industriale.

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