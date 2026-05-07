Disabilità | 25 milioni per i contratti stabili dei giovani under 35

Il governo ha destinato 25 milioni di euro per favorire contratti stabili rivolti ai giovani sotto i 35 anni. La misura prevede l'assegnazione di risorse per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato e migliorare le opportunità di lavoro per questa fascia di età. Gli enti responsabili della gestione dei fondi sono stati individuati per coordinare le iniziative e garantire l'erogazione delle risorse alle aziende e ai giovani interessati.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i contratti per i giovani sotto i 35 anni?. Quali enti gestiranno concretamente questi nuovi fondi per l'inclusione?. Perché il Terzo settore è diventato il motore di questa misura?. Quando entreranno in vigore i nuovi incentivi per le assunzioni?.? In Breve Fondi incrementati da 16 milioni del 2023 a 25 milioni attuali.. Contratti a tempo indeterminato validi fino al 30 settembre 2026.. Precedente iniziativa ha già garantito contratti stabili a mille giovani.. Incentivi gestiti tramite enti del Terzo settore per l'autonomia economica..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabilità: 25 milioni per i contratti stabili dei giovani under 35 Notizie correlate Disabilità, Locatelli stanzia 25 milioni per l’assunzione stabile di giovani under 35Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha annunciato un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro destinato a sostenere l’assunzione a... Occupazione: 24 milioni, Sud decolla e contratti stabiliIl mercato del lavoro italiano ha raggiunto nel quarto trimestre del 2025 una soglia storica di occupati, superando i 24 milioni e 121 mila unità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Disabilità, Locatelli stanzia 25 milioni per l’assunzione stabile di giovani under 35; 25 milioni per l’inclusione lavorativa, Locatelli: Passo concreto per i giovani con disabilità; Lavoro: Locatelli, 25 milioni per sostenere inclusione giovani con disabilita'; Disabilità e lavoro, quando e come verranno applicati i 25 milioni di euro stanziati dalla ministra Locatelli?. Impiego e inclusione, in arrivo 25 milioniPer sostenere l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità ho deciso di stanziare 25 milioni di euro a valere sul ... quotidiano.net 25 milioni per l’inclusione lavorativa, Locatelli: Passo concreto per i giovani con disabilità25 milioni di euro per sostenere e favorire l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità: lo ha deciso il ministro per le Disabilità, la comasca ... espansionetv.it NanoTV. . #CASALNUOVO #HermesObiettivoGiustizia Mamme e Neurodiversita': la battaglia dei genitori per il futuro dei loro figli Servizio a cura di Maurizio Cerbone #NANOTV #OnTheRoad #Scuola #Sanità #Disabilità - facebook.com facebook Il gommista che vigila sui fondi Pnrr destinati alla disabilità, l'elettricista che si reinventa social media manager grazie all'esperienza acquisita nella #Lega. Sembra una storia di scalata sociale di due amici dalla provincia alla capitale. Invece (...) x.com