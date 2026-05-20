Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Le parole dell' amico

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo, non è più apparso in tv dopo la chiusura della casa del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Recentemente, un suo amico ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stato attuale, senza però specificare dettagli sulle sue attività o spostamenti recenti. La sua assenza dal piccolo schermo ha suscitato curiosità tra il pubblico e i media, anche a causa delle polemiche sollevate nei mesi scorsi da Fabrizio Corona, che hanno coinvolto anche lui.

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Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Mentre si spengono le luci sulla casa del primo Grande Fratello Vip con la conduzione di Ilary Blasi, c’è chi si chiede cosa faccia ora l’ex conduttore del reality, travolto dalla bufera mediatica sollevata nei mesi scorsi da Fabrizio Corona e trasformatasi. 🔗 Leggi su Today.it

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