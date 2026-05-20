Da settimane si parla della sparizione di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, che non è più apparso in televisione o sui social media. La sua assenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e i colleghi, ma finora non sono state rese pubbliche informazioni ufficiali sulle sue attività attuali. Un amico del conduttore ha confermato di averlo incontrato di recente, senza però fornire dettagli sulle sue condizioni o sui suoi progetti futuri.

Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Il giornalista e conduttore è scomparso ormai da tempo dai radar e non è chiaro cosa stia facendo oggi. A svelare come sta, in queste ore, è stato Aristide Malnati, suo amico ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha raccontato di sentirlo spesso. Che fine ha fatto Alfonso Signorini. Alfonso Signorini, come è ormai noto, è finito al centro di un enorme scandalo scatenato da Fabrizio Corona. Diversi mesi fa infatti l’ex re dei paparazzi aveva svelato le chat del conduttore con Antonio Medugno, parlando di un sistema in cui, in cambio di favori sessuali, veniva consentito l’ingresso di personaggi al GF Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Parla l’amico Aristide

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ADDIO ALFONSO SIGNORINI | JematriaDue

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