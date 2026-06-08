Non ha festeggiato soltanto con la Coppa dei Moschettieri tra le mani. Dopo aver conquistato il Roland Garros, battendo Flavio Cobolli in finale e centrando il primo Slam della sua carriera, Alexander Zverev si è concesso anche una piccola rivincita personale. E lo ha fatto in diretta tv, con il sorriso stampato sul volto e una battuta che ha fatto ridere tutti. Il tedesco, impeccabile per tutto il torneo e solidissimo nell'atto conclusivo di Parigi, è stato intervistato da Tnt Sports pochi minuti dopo la premiazione. Dall'altra parte dello schermo c'era Sam Querrey, ex numero 11 del mondo e oggi opinionista televisivo, che ha aperto il collegamento con un semplice: "Qui è Sam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alexander Zverev, ferocia in diretta dopo il trionfo: "Chi ti ha assunto? Perché sei qui?"

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Alexander Zverev v Learner Tien Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

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