Alexander Zverev ha raggiunto la finale del Roland Garros 2026, ma ha subito sei sconfitte consecutive contro giocatori italiani, tra cui non solo Sinner. Le ultime sei partite perse dall’tennista tedesco sono tutte contro avversari italiani, evidenziando un record negativo contro tennisti del nostro paese. La serie negativa comprende incontri disputati negli ultimi anni, senza vittorie contro avversari italiani.

Alexander Zverev si è qualificato alla finale del Roland Garros 2026, confermando il suo status di grande favorito della vigilia della parta bassa del tabellone: dopo aver regolato il francese Benjamin Bonzi, il ceco Thomas Machac, il padrone di casa Quentin Halys, l’olandese Jesper de Jong e lo spagnolo Rafael Jodar, il numero 3 del mondo ha avuto la meglio sul ceco Jakub Mensik in quattro set ed è approdato all’atto conclusivo in programma domenica 7 giugno (ore 15.00) sulla terra rossa di Parigi. Il 29enne tedesco disputerà un match con in palio un titolo Slam per la quarta volta in carriera: agli US Open 2020 subì la rimonta da parte dell’austriaco Dominic Thiem quando conduceva per 2-0, al Roland Garros 2024 si inchinò in cinque set allo spagnolo Carlos Alcaraz dopo essere stato in vantaggio per 2-1, agli Australian Open 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Alexander Zverev e un tabù da sfatare: ultime sei sconfitte tutte contro giocatori italiani (non solo Sinner!)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev v Gabriel Diallo Highlights | Australian Open 2026 First Round

Notizie e thread social correlati

Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo: tabù terra da sfatare e obiettivo n.1Jannik Sinner si prepara a disputare il torneo di Montecarlo, che si avvicina rapidamente.

Perugia, striscia positiva da sei gare. Ora c’è da sfatare il tabù-derbyIl Perugia ha raggiunto una serie di sei risultati utili consecutivi, la più lunga della stagione.

Temi più discussi: Alexander Zverev: Io favorito per il Roland Garros? Penso partita per partita. Non vedo l’ora di giocare contro Jodar; Zverev batte Jodar in 3 set ed è il primo semifinalista al Roland Garros; Zverev e gli italiani: Arnaldi mi ha sorpreso, Berrettini e Cobolli due conferme; Zverev in semifinale: Jodar battuto in 3 set.

Flavio COBOLLI sarà l’avversario del tedesco Alexander Zverev nel match con in palio il titolo del Roland Garros. Il ventiquattrenne di scuola romana, dopo un convincente percorso caratterizzato da 15 set vinti e 2 persi, ha approfittato del ritiro del connaziona x.com

[TennisMyLife] Alexander Zverev ha pareggiato David Ferrer e Tomas Berdych per il maggior numero di apparizioni nei quarti di finale di Grand Slam senza mai vincere un titolo, reddit

Quando si gioca la finale del Roland Garros 2026 Cobolli-Zverev, data e orario dell’incontro a ParigiDomenica 7 giugno un tennista italiano giocherà la finale del Roland Garros. In campo ci sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affronteranno stasera nella seconda semifinale. Chi ... fanpage.it

Alexander Zverev e un tabù da sfatare: ultime sei sconfitte tutte contro giocatori italiani (non solo Sinner!)Alexander Zverev si è qualificato alla finale del Roland Garros 2026, confermando il suo status di grande favorito della vigilia della parta bassa del ... oasport.it