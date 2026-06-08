Alex Marangon la Procura insiste sull' ipotesi del gesto volontario

La Procura di Treviso continua a sostenere che il decesso del 25enne avvenuto durante una festa sia stato causato da un gesto volontario. Nonostante le contestazioni della famiglia, le indagini propendono per un’ipotesi di autolesionismo. La morte si è verificata tra il 29 e il 30 giugno, in un evento tenutosi presso un’abbazia. Sono in corso approfondimenti per chiarire le circostanze del decesso.

La Procura di Treviso tira dritto: malgrado i legali della famiglia di Alex Marangon, il 25enne barman di Marcon (in provincia di Venezia), morto in circostanze misteriose la notte tra il 29 e il 30 del 2024 giugno durante la "Festa del Sol del Putamayo", tenutasi all'abbazia di Santa Bona di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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