Studente muore a Padova ipotesi gesto volontario

Un giovane di poco più di vent’anni, proveniente da Marsala, è deceduto nella mattinata di venerdì 20 marzo all’interno di un edificio dell’Università di Padova. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e sta valutando l’ipotesi di un gesto volontario. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’autopsia.

Un giovane originario di Marsala, di poco più di vent’anni, è morto nella mattinata di venerdì 20 marzo a Padova, all’interno di una sede dell’Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Anziano trovato senza vita in campagna: ipotesi gesto volontarioSecondo i primi riscontri, l’uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando un’arma da fuoco, esplodendo un colpo al petto. Annabella Martinelli: perché quei gesti “irrazionali” non escludono il gesto volontarioNel momento in cui scrivo non sappiamo ancora se Annabella Martinelli, 22enne il cui corpo è stato rinvenuto impiccato in un casolare, si sia tolta... Una selezione di notizie su Studente muore Temi più discussi: PADOVA | CADE DALLA TORRE DI ECONOMIA, MUORE STUDENTE; Tragedia all’alba all’Università di Padova: studente di 20 anni muore dopo una caduta; Studente dell'Università di Padova cade dal polo didattico di via Bassi e muore; Studente del Nievo in gita all'Expo muore in hotel: lividi su un braccio. Tragedia a Padova, muore studente di Marsala di 20 anniPadova/Marsala – Profondo cordoglio per la tragica morte di uno studente di Marsala morto a Padova, avvenuta nella mattinata di venerdì 20 marzo. Il giovane, di circa vent’anni, frequentava la facoltà ... marsalalive.it Studente precipita dalla finestra dell'università e muore a 20 anni: la tragica scoperta di una collega di Facoltà, lezioni sospeseUn’altra tragedia del malessere tra i muri dell’Università di Padova. Uno studente fuori sede di appena 20 anni, ieri mattina si ... msn.com Tragedia a Padova, muore studente di venti anni di Marsala #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Scooter contro auto a Montevarchi, muore uno studente di 17 anni x.com