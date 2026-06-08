Alessandro Siani a teatro con il nuovo spettacolo ' Vivavoce' | debutto a Napoli il giorno di Natale

Alessandro Siani torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo Vivavoce. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Siani e prodotto da Best Live, lo spettacolo debutterà a partire dal prossimo 25 dicembre 2026 al Teatro Diana di Napoli e sarà poi in tour nei principali teatri italiani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli, tutti pazzi per Di Lorenzo e Alessandro Siani insieme sul palco: il tifo azzurro è ovunque

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