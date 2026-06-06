Da lunedì 8 giugno, a Castellabate, sono iniziate le riprese del film “Bentornati al Sud”. Il set si svolge nel borgo cilentano, che ospita le riprese del terzo capitolo della commedia di grande successo. La produzione ha scelto ancora una volta il luogo per le scene del film, coinvolgendo attori e troupe sul territorio. Le riprese continueranno nelle prossime settimane, trasformando nuovamente il paese in un set cinematografico.

Castellabate torna protagonista grazie ad Alessandro Siani. Da lunedì 8 giugno il borgo cilentano diventa di nuovo set: prenderanno il via le riprese di “Bentornati al Sud”, il terzo capitolo della commedia che ha conquistato milioni di spettatori. A sedici anni da “Benvenuti al Sud” e dopo “Benvenuti al Nord”, Claudio Bisio e Alessandro Siani si ritrovano ancora insieme davanti alla camera di Luca Miniero. Il regista napoletano firma anche questa nuova storia che punta a mescolare risate, paesaggi e quel contrasto Nord-Sud che ha fatto la fortuna della saga. Nel cast tornano i volti storici: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. A loro si unisce Valentina Lodovini, new entry che darà nuova linfa al racconto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Alessandro Siani, a Castellabate pronto a girare il nuovo film “Bentornati al Sud”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bentornati al Sud: Claudio Bisio e Alessandro Siani a Castellabate per le riprese del terzo film

Leggi anche: Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani

Temi più discussi: Bentornati al Sud: Claudio Bisio e Alessandro Siani a Castellabate per le riprese del terzo film; Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani; ‘Bentornati al Sud’, si torna a Castellabate con Bisio e Siani diretti da Miniero; Bentornati al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani: lunedì al via le riprese a Castellabate.

AL VIA A CASTELLABATE LE RIPRESE DI BENTORNATI AL SUD Claudio Bisio e Alessandro Siani di nuovo insieme sul set diretti da Luca Miniero x.com

'Bentornati al Sud', primo ciak per Bisio e Siani di nuovo insiemeCastellabate si prepara al grande ritorno: lunedì 8 giugno prenderanno il via nel borgo cilentano le riprese dell'atteso Bentornati al Sud. A sedici anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografi ... rainews.it

Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro SianiA sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato al box office italiano prima con Benvenuti al Sud e, ... msn.com