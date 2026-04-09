A Firenze, l’attore e comico Alessandro Siani presenta il suo nuovo spettacolo intitolato

Firenze, 9 aprile 2026 – Alessandro Siani arriva a Firenze con il nuovo spettacolo " Fake News", uno show che esplora con ironia bugie mediatiche, social network e intelligenza artificiale.Un one-man show che fonde l'energia scenica di Siani con temi attuali come truffe digitali, relazioni ambigue e politica. L'appuntamento è il 17 aprile al teatro Verdi alle ore 20,45. Energia scenica e ritmo serrato contraddistinguono da sempre lo stile di Siani che fa di 'Fake News' lo specchio ironico e pungente della nostra società, travolta da notizie false, mezze verità, truffe digitali e menzogne quotidiane. Un viaggio nei piccoli inganni personali, quelli che raccontiamo a noi stessi, agli amici, in amore e persino sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Alessandro Siani a teatro col nuovo spettacolo Fake News

Alessandro Siani sabato e domenica alle Muse con lo show "Fake news"ANCONA – Un ritorno attesissimo quello di Alessandro Siani ad Ancona, una città che ormai lo considera "di casa".

Alessandro Siani: “La ricostruzione del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi. Io sono disponibile a dare una mano”Parla l'attore e regista Alessandro Siani: "La sorte del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi.

L'intervista a Alessandro Siani | Che tempo che fa

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Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, due campioni della commedia italiana protagonisti del film “Io e te dobbiamo parlare” in prima visione lunedì 6 aprile, alle 21.30 su Rai 1. Antonio e Pieraldo sono due poliziotti. Erano molto amici, ma col tempo la lo - facebook.com facebook

#SaveTheDate in onda il #27marzo alle 19.55 su #Rai5. Alessandro Siani a teatro con ‘Fake News’; Real Albergo dei poveri a Napoli; Il berretto a sonagli con Silvio Orlando; Its-Academy Museum of Art Fashion a Trieste; i festeggiamenti per i 100 anni di Susa x.com