Al via il processo per la strage di Monreale il Viminale non sarà citato come responsabile civile

Notizia in breve

Il processo per la strage di Monreale è partito davanti alla Corte d'assise di Palermo. Sono state costituite le parti civili, ma la richiesta di includere il ministero dell’Interno come responsabile civile è stata respinta. L’eccidio, avvenuto lo scorso anno, ha causato la morte di tre giovani. La procedura giudiziaria prosegue senza la partecipazione del ministero come parte civile.