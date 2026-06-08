Al via il processo per la strage di Monreale il Viminale non sarà citato come responsabile civile

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo per la strage di Monreale è partito davanti alla Corte d'assise di Palermo. Sono state costituite le parti civili, ma la richiesta di includere il ministero dell’Interno come responsabile civile è stata respinta. L’eccidio, avvenuto lo scorso anno, ha causato la morte di tre giovani. La procedura giudiziaria prosegue senza la partecipazione del ministero come parte civile.

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È iniziato davanti alla Corte d'assise di Palermo, con la costituzione delle parti civili e con la richiesta - respinta - di considerare il ministero dell'Interno responsabile civile per la strage, il processo per l'eccidio che lo scorso anno vide tre giovani assassinati a Monreale.In aula, nelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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