Il Comune di Monreale ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo alla strage avvenuta il 27 aprile 2025. Questa scelta rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, che coinvolge direttamente il territorio e i cittadini. La decisione è stata annunciata ufficialmente e evidenzia la volontà dell’ente di tutelare gli interessi della comunità colpita dall’evento tragico.

MONREALE – L’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Monreale nel procedimento penale relativo alla strage del 27 aprile 2025 segna un passaggio fondamentale per la giustizia e per il territorio. Un risultato reso possibile grazie alla puntuale e professionale difesa tecnica curata dall’Avvocato Nicola Nocera, che ha permesso l’ingresso a pieno titolo dell’Ente nel procedimento. La costituzione dell’ente è apparsa all’Amministrazione un atto dovuto verso l’intera cittadinanza. Con questa decisione, il Comune si fa carico di rappresentare ufficialmente nelle sedi giudiziarie lo sgomento e il dolore collettivo, offrendo una sede istituzionale alla paura di chi, a seguito di quei tragici eventi, ha smesso di sentirsi al sicuro persino dentro casa propria. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale parte civile nel processo per la strage: il Comune si fa portavoce del dolore dei suoi cittadini

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