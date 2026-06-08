Il conto alla rovescia è iniziato: il Bike Park Plan de Corones riaprirà ufficialmente sabato 16 maggio, dando il via alla nuova annata dedicata alla mountain bike gravity. Riconosciuto per la varietà dei tracciati e per una proposta distribuita su più accessi, il comprensorio sarà operativo complessivamente fino all’8 novembre. Apertura progressiva degli accessi L’apertura della stagione prenderà il via dall’impianto Kronplatz 2000, sul lato di Riscone (Brunico), dal 16 maggio all’8 novembre. A giugno l’offerta si amplierà con l’apertura di San Vigilio di Marebbe (Piz de Plaies) dal 19 giugno al 4 ottobre e di Valdaora (Olang 1+2) dal 20 giugno all’11 ottobre, rendendo progressivamente disponibili i principali accessi del comprensorio e assicurando la piena fruibilità nei mesi successivi attraverso i lati di San Vigilio e Valdaora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Al via il Bike Park Plan de Corones, un’estate tra sport e montagna

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Bikepark Kronplatz- Dragon&Gassl Trail

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