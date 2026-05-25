Alex Vittur, manager di Jannik Sinner, è diventato il principale azionista della Kronplatz Holding, la società che gestisce il comprensorio sciistico di Plan de Corones. Ha investito 10 milioni di euro nel settore turistico, rafforzando la sua posizione nel business legato alla località. Vittur, figura chiave nella carriera del tennista, ora controlla la maggioranza delle quote della società che si occupa della gestione e dello sviluppo del comprensorio.

Alex Vittur, manager di Jannik Sinner e figura centrale nella carriera del numero uno del tennis mondiale, è diventato il maggiore azionista della Kronplatz Holding, la società che controlla il business turistico di Plan de Corones. A ricostruire l’operazione è stata la Tageszeitung, ripresa anche da Rai Südtirol e Salto.bz. Secondo le indiscrezioni, Vittur avrebbe investito dieci milioni di euro acquistando 5mila azioni dal vicepresidente Thomas Gatterer, arrivando così a detenere circa 7.600 quote complessive, pari al 13% della holding. La Kronplatz Holding gestisce uno dei principali poli turistici dell’ Alto Adige, attivo tra sport invernali e turismo estivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il manager di Sinner investe 10 milioni per prendersi Plan de Corones: la scalata di Alex Vittur nel business del turismo

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