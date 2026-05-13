Nell’area dell’ex ippodromo si segnalano situazioni di degrado, con bivacchi all’interno delle scuderie e comportamenti di bullismo al bike park. A riportarlo sono residenti e genitori che frequentano il luogo, preoccupati per le condizioni della zona e la sicurezza dei bambini. Le segnalazioni indicano un problema di presenza di persone che si sistemano negli spazi abbandonati e di comportamenti aggressivi tra alcuni utenti del parco.

Bulli e bivacchi all’ex ippodromo. A segnalarlo sono persone che vivono in zona o che si sono trovate al bike park per accompagnare un bambino. "Sono andata all’ex ippodromo verso le 15.30 di sabato scorso con la mia famiglia – racconta Elisabetta –. Mio figlio aveva la bicicletta e voleva andare in pista ma in mezzo, dove si entra con la bici, c’era un gruppetto di ragazzini. Avranno avuto 15 anni, italiani, avevano anche mangiato e buttato diversi rifiuti sulla pista. Io mi sono avvicinata per chiedere se si potevano spostare così mio figlio sarebbe potuto entrare in pista. Loro si sono spostati per due secondi e poi si sono rimessi in mezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado all’ex ippodromo: "Bivacchi nelle scuderie e bulli al bike park"

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