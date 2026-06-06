Carpi via ai lavori per la nuova rotonda | cambiano i flussi stradali

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 15 giugno, iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda in via Carpi. I sensi di marcia saranno modificati e alcune strade saranno obbligatoriamente deviate per consentire i lavori e raggiungere l’Eurospin. Le modifiche ai flussi stradali dureranno fino al completamento dell’intervento. I dettagli sulle deviazioni e sui percorsi alternativi saranno comunicati tramite segnaletica temporanea e avvisi pubblici.

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Come cambieranno i sensi di marcia da lunedì 15 giugno? Quali strade saranno obbligatoriamente deviate per raggiungere l'Eurospin? Perché la carreggiata della Bruno Losi passerà da due a una? Quando finiranno i lavori per la nuova rotatoria di via Guastalla??? In Breve Investimento di 14,5 milioni di euro per la nuova Bretella di Fossoli. Dal 15 giugno la tangenziale Bruno Losi passerà da due a una corsia. Lavori previsti con conclusione definitiva entro la metà di settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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