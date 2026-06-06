Carpi via ai lavori per la nuova rotonda | cambiano i flussi stradali

Notizia in breve

Da lunedì 15 giugno, iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda in via Carpi. I sensi di marcia saranno modificati e alcune strade saranno obbligatoriamente deviate per consentire i lavori e raggiungere l’Eurospin. Le modifiche ai flussi stradali dureranno fino al completamento dell’intervento. I dettagli sulle deviazioni e sui percorsi alternativi saranno comunicati tramite segnaletica temporanea e avvisi pubblici.