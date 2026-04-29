A Riola Sardo sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova rotonda sulla strada statale 292, con l'apertura dei cantieri avvenuta il 28 aprile. L'intervento prevede un investimento di circa 450 mila euro. I lavori dureranno diverse settimane e coinvolgono anche interventi sulla carreggiata, con l’obiettivo di migliorare la viabilità nell’area.

? Cosa sapere Apertura cantieri a Riola Sardo il 28 aprile per nuova rotonda sulla SS 292.. Investimento di 450.000 euro per rifare marciapiedi e illuminazione tra via Umberto I e Montessori.. I cantieri per il potenziamento della viabilità a Riola Sardo sono ufficialmente aperti, con un investimento di 450.000 euro destinato alla trasformazione dell’incrocio tra le vie Umberto I e Sant’Antonio sulla statale 292. L’intervento, avviato martedì 28 aprile 2026, mira a risolvere le criticità strutturali in uno dei nodi stradali più sensibili del territorio, dove la 292 si innesta sulla strada provinciale 12 proprio nei pressi dell’accesso al centro abitato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riola Sardo: via alla nuova rotonda e ai lavori sulla SS 292

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