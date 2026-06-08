Al tennis club Città dei Mille torna il torneo ITF unico evento pro a Bergamo del 2026 | il Challenger torna a febbraio 2027

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Tennis Club Città dei Mille si svolge nuovamente il torneo ITF, l’unico evento professionale di tennis previsto a Bergamo nel 2026. Il torneo si terrà nel corso dell’anno, con date ancora da definire. Inoltre, è stato annunciato che il Challenger tornerà a febbraio 2027. Questi eventi rappresentano le principali competizioni di livello professionale previste per la città nel prossimo biennio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per questo, il 2026 del sarà ancora più speciale: Il torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille di Bergamo entrerà in doppia cifra, raggiungendo la decima edizione del Trofeo TNB – Azimut tenendosi stretta una tradizione inaugurata nel 2015 (con una sola pausa nel biennio 2019-2020), e che tiene viva la vocazione agonistica della città di Bergamo e di un club sempre all’avanguardia. Dopo la memorabile finale dello scorso anno, una battaglia di quattro ore che premiò Gianmarco Ferrari dopo sette matchpoint annullati ad Alessandro Pecci, l’appuntamento è dal 21 al 28 giugno a suggellare un evento che decreta l’inizio dell’estate. Il torneo metterà in palio un montepremi di 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The ruthless top tycoon acts coquettish and clingy only to the poor girl who saved him years ago

Video The ruthless top tycoon acts coquettish and clingy only to the poor girl who saved him years ago

Notizie e thread social correlati

Grande tennis a Francavilla: torna il Challenger Atp 75, trampolino dei campioniDa domenica 4 a sabato 10 maggio, i campi in terra rossa del Circolo tennis in Valle Anzuca a Francavilla al Mare ospiteranno l’edizione 2024 del...

Internazionali di Tennis a Perugia, presentato il super challenger Atp. "Notti magiche sui campi del Tennis Club"Dal 31 maggio al 7 giugno si terrà a Perugia l’undicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, un torneo ATP Challenger.

Temi più discussi: Cala il sipario sulla 50^ edizione del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport: Una semina che ha dato tanti frutti per il territorio; Bergamo: Accademia dello Sport per la Solidarietà, Gasperini stasera il super ospite per la chiusura del torneo numero 50; Caserta: avanzano anche Chiesa, Mazzola, Zantedeschi, Spiteri e Pace; Gian Piero Gasperini torna a Bergamo e consolida la sua amicizia con l'Accademia dello Sport.

bergamo del al tennis club cittàAl tennis club Città dei Mille torna il torneo ITF, unico evento pro a Bergamo del 2026: il Challenger torna a febbraio 2027Si terrà dal 21 al 28 giugno la decima edizione del Trofeo TNB-Azimut, torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille. Sarà l'unico evento pro a giocarsi a Bergamo nel 2026, in un club che ha già ospita ... bergamonews.it

Mercatini, Donizetti Opera, Salone del mobile, dischi e tennis: il week-end in cittàBergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini, la nuova edizione del festival Donizetti ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web