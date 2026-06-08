Al tennis club Città dei Mille torna il torneo ITF unico evento pro a Bergamo del 2026 | il Challenger torna a febbraio 2027

Per questo, il 2026 del sarà ancora più speciale: Il torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille di Bergamo entrerà in doppia cifra, raggiungendo la decima edizione del Trofeo TNB – Azimut tenendosi stretta una tradizione inaugurata nel 2015 (con una sola pausa nel biennio 2019-2020), e che tiene viva la vocazione agonistica della città di Bergamo e di un club sempre all’avanguardia. Dopo la memorabile finale dello scorso anno, una battaglia di quattro ore che premiò Gianmarco Ferrari dopo sette matchpoint annullati ad Alessandro Pecci, l’appuntamento è dal 21 al 28 giugno a suggellare un evento che decreta l’inizio dell’estate. Il torneo metterà in palio un montepremi di 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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