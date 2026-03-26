Da domenica 4 a sabato 10 maggio, i campi in terra rossa del Circolo tennis in Valle Anzuca a Francavilla al Mare ospiteranno l’edizione 2024 del Challenger Atp 75, torneo internazionale di grande rilievo che torna a riunire giocatori professionisti provenienti da diversi paesi. L’evento si svolgerà nel corso di una settimana, attirando appassionati e appassionate di tennis.

Dal 4 al 10 maggio sui campi in terra rossa della Valle Anzuca una nuova edizione del torneo internazionale che negli anni ha visto passare talenti poi esplosi nel circuito maggiore Francavilla al Mare si prepara a vivere un’altra settimana di grande tennis internazionale. Dal 4 al 10 maggio i campi in terra rossa del Circolo tennis in Valle Anzuca ospiteranno una nuova edizione del Challenger Atp 75, torneo ormai diventato uno degli appuntamenti sportivi più importanti della primavera abruzzese e una vera vetrina per i talenti del circuito mondiale. La manifestazione, giunta negli anni a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel calendario Challenger, ha visto transitare numerosi giocatori poi affermatisi ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Grande tennis a Francavilla: torna il Challenger Atp 75, trampolino dei campioni

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