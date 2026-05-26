Internazionali di Tennis a Perugia presentato il super challenger Atp Notti magiche sui campi del Tennis Club

Sui campi in terra rossa, con spalti meravigliosi e storici, del Circolo Tennis Club andrà in scena dal 31 maggio al 7 giugno l’undicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup; un Challenger 125 (i punti messi a disposizione) con un montepremi di 150mila. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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