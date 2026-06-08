Al Pasqualino ultimo appuntamento con Le mille e una donna | Nicolino racconta Caterina la sapiente

Domenica 14 giugno, alle 12 al Museo internazionale delle marionette, ultimo appuntamento con “Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”, di Alberto Nicolino. Caterina La sapiente, ovvero la poligama, è una principessa che ama studiare e imparare. Il padre per farla contenta non le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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"Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”: Alberto Nicolino con Vassilissa al PasqualinoDomenica 26 aprile alle 12, al Museo delle Marionette, si terrà l’evento “Le mille e una donna.

Alberto Nicolino al Museo delle Marionette: in scena "La furia di Orlando" e "Le mille e una donna"Al Museo delle Marionette si è tenuto un spettacolo con Alberto Nicolino, che ha portato in scena due produzioni.

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