Al Pasqualino ultimo appuntamento con Le mille e una donna | Nicolino racconta Caterina la sapiente

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno alle 12 si tiene l’ultimo incontro della rassegna “Le mille e una donna” al Museo internazionale delle marionette. In questa occasione, Nicolino presenta “Caterina la sapiente”.

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Domenica 14 giugno, alle 12 al Museo internazionale delle marionette, ultimo appuntamento con “Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”, di Alberto Nicolino. Caterina La sapiente, ovvero la poligama, è una principessa che ama studiare e imparare. Il padre per farla contenta non le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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