Alberto Nicolino al Museo delle Marionette | in scena La furia di Orlando e Le mille e una donna

Al Museo delle Marionette si è tenuto un spettacolo con Alberto Nicolino, che ha portato in scena due produzioni. La prima è intitolata

Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Tornano con due nuovi appuntamenti, al Museo delle Marionette, i due format ideati e messi in scena da Alberto Nicolino, attore e raccontastorie, e rivolti a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti. Per l’Orlando Furioso fatto a pezzi, sabato 11 aprile alle 16.30, ecco in scena La furia di Orlando. La follia sta nel titolo del poema, ribalta una tradizione, della quale con grazia e disincanto Ariosto si prende gioco. Orlando – un tempo irreprensibile e valoroso - ora nudo come un verme, corre, abbatte, distrugge, sconquassa, sbudella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dall’Orlando Furioso alle donne: due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti al PasqualinoMezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile.

Nicolino e l'Orlando Furioso fatto a pezzi: al Museo Pasqualino "L’inizio del poema" per grandi e picciniSecondo appuntamento con il ciclo di e con Alberto Nicolino, l’Orlando Furioso fatto a pezzi sarà sabato 21 febbraio alle 16.