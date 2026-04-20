Le mille e una donna Fiabe di streghe fate e bambine | Alberto Nicolino con Vassilissa al Pasqualino
Domenica 26 aprile alle 12, al Museo delle Marionette, si terrà l’evento “Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”, scritto e interpretato da Alberto Nicolino. L’appuntamento prevede una rappresentazione dedicata alle storie di figure femminili nelle fiabe, tra creature magiche e protagoniste giovani. La manifestazione è rivolta a un pubblico di tutte le età e si svolgerà nello spazio dedicato alle marionette.
Domenica 26 aprile alle 12 al Museo delle Marionette torna l’appuntamento con “Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”, di e con Alberto Nicolino. La narrazione sarà su Vassilissa. Il senso del limite.Vassilissa la bella, fiaba dell’antica Russia, una delle storie più belle di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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