Le mille e una donna Fiabe di streghe fate e bambine | Alberto Nicolino con Vassilissa al Pasqualino

Domenica 26 aprile alle 12, al Museo delle Marionette, si terrà l’evento “Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”, scritto e interpretato da Alberto Nicolino. L’appuntamento prevede una rappresentazione dedicata alle storie di figure femminili nelle fiabe, tra creature magiche e protagoniste giovani. La manifestazione è rivolta a un pubblico di tutte le età e si svolgerà nello spazio dedicato alle marionette.