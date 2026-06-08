Al parco Amendola un mese di iniziative alla Festa de l’Unità della città di Modena

Prenderà il via giovedì 11 giugno 2026, proseguendo per tutti i fine settimana, da giovedì a domenica sera, a cena fino al prossimo 5 luglio, la Festa de l’Unità della città di Modena, intitolata quest’anno "Libera, Democratica, Antifascista" in occasione dell’80° anniversario del referendum. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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