Dalla Festa della Repubblica alle celebrazioni per la Madonna della Lettera | tutte le iniziative in città

Notizia in breve

Il 2 giugno si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Repubblica, seguite il giorno dopo dalle commemorazioni in onore della Madonna della Lettera, patrona della città. Durante entrambe le giornate, sono state organizzate diverse iniziative pubbliche, senza interruzioni o eventi imprevisti. Le manifestazioni hanno coinvolto le istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini, con cerimonie e processioni. Le celebrazioni si sono concluse senza incidenti o alterazioni del programma.