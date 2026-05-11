Festa dell' Unità il Partito Democratico si trasferisce al parco Amendola per l' edizione 2026

Il Partito Democratico di Modena ha annunciato che la Festa dell'Unità del 2026 si terrà al parco Amendola, spostandosi dalla precedente sede. La decisione riguarda l'edizione dell'anno prossimo e rappresenta un cambiamento rispetto agli anni precedenti. La festa si svolgerà nel nuovo luogo scelto dal partito, che ha comunicato questa variazione ai cittadini e ai partecipanti. La data e gli altri dettagli dell'evento non sono ancora stati resi noti.

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