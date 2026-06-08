Al Palmanova Designer Village arriva AperiVillage | quattro serate con musica e cocktail
Al Palmanova Designer Village debutta AperiVillage, un nuovo format di aperitivi serali all'aperto. La prima serata è prevista per venerdì 12 giugno e prevede musica dal vivo, dj-set, food corner e cocktail. L'evento si svolge ogni sera, offrendo un ambiente informale e conviviale per i visitatori. La manifestazione proseguirà nelle serate successive con programmi e artisti differenti.
Al Palmanova Designer Village arriva AperiVillage, il nuovo format di aperitivi serali all'aperto che debutta venerdì 12 giugno con musica, dj-set, food corner e cocktail. L'iniziativa è stata annunciata dalla struttura commerciale di Aiello del Friuli e si articola in quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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