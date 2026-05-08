Calici di Gusto al Palmanova Designer Village | ospite Roberto Valbuzzi

Sabato 16 maggio, al Palmanova Designer Village, si terrà l'evento Calici di Gusto, dedicato al mondo del vino. La serata prevede la partecipazione di Roberto Valbuzzi, noto chef e volto televisivo. L'iniziativa si concentra sulla promozione delle eccellenze vinicole locali e invita i visitatori a degustare diversi vini. Durante l'evento, saranno presenti momenti di intrattenimento e degustazioni aperte al pubblico.

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Sabato 16 maggio arriva a Palmanova Designer Village Calici di Gusto, una serata interamente dedicata al mondo del vino che porta al centro della scena l'eccellenza vinicola del territorio attraverso un format pensato per coinvolgere, emozionare e fare del bene: perché ogni calice alzato quella.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pasquetta, al Palmanova Designer Village la “pentolaccia” per bambini e famiglie Al Palmanova Designer Village una masterclass per celebrare un arrivo all'insegna del saporeGrande partecipazione per la nuova apertura e per la masterclass dedicata alla pizza napoletana con l’Executive Chef Antonio Falco Una nuova tappa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al Molo del Gusto una nuova esperienza sensoriale: ‘Sfoglie & Calici’; Calici & Libri - Enoteca n. 14 - Pedrengo - eventi; Libri e vini naturali: il Salone di Torino si apre a cibo e calici con Augusta Pop; GO Makers: due giorni tra creatività, gusto e cultura nel cuore di Gorizia. L’1 e 2 Maggio Lecce brinda alla primavera con la prima edizione di Calici in FioreLECCE - Lecce si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione primaverile: Calici in Fiore, in programma l'1 e 2 maggio, dalle ... corrieresalentino.it Il 9 e 10 maggio arriva ''Calici di Costa''Il 9 e 10 maggio la piazza di Costa Masnaga si animerà con ''Calici di Costa – Wine, Food & Music Festival'', una manifestazione patrocinata dal Comune pensata per unire convivialità, gusto e intratte ... casateonline.it Due giornate per immergersi nel saper fare, nei sapori e nelle storie di un territorio che si racconta attraverso le mani dei suoi artigiani: torna GO Makers – Mani d’arte e calici di gusto, sabato 16 e domenica 17 maggio a Casa Krainer in via Rastello e nel cent - facebook.com facebook