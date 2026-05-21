Si fa sempre più concreta l’ipotesi che il costruttore cinese, noto per la produzione di veicoli elettrici, possa entrare nel mondo della Formula 1. Secondo voci di settore, al comando del progetto ci sarebbe un manager con una lunga esperienza nel settore, attualmente coinvolto in altre squadre di alto livello. La notizia ha suscitato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, in attesa di eventuali conferme ufficiali.

La F1 potrebbe presto parlare anche cinese. Dopo le tante indiscrezioni dei mesi scorsi, il gigante automotive BYD, che ha appena superato i rivali di Tesla diventando il primo produttore di veicoli elettrici al mondo, è uscito allo scoperto. “È un’opportunità che stiamo considerando seriamente”, ha spiegato il vicepresidente Stella Li, lasciando intendere che la possibilità di esordire come dodicesimo team in griglia sia più di una suggestione per il marchio asiatico. E dietro all’operazione potrebbe persino esserci l’ex numero uno Red Bull Christian Horner, determinato a tornare in F1 dopo il clamoroso addio dello scorso anno. Ma facciamo un passo indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - BYD nuova squadra in F1? La suggestione prende forma. E al timone ci sarebbe Horner

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