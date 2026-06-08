Al Comune è già alta la tensione assemblea generale dei dipendenti il 16 giugno
Il sindaco appena rieletto si troverà di fronte all’assemblea generale dei dipendenti comunali, convocata per il 16 giugno. L’assemblea coinvolge il personale iscritto ai sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Csa e Silpol. La tensione tra amministrazione e lavoratori è già alta prima dell’incontro.
Appena rieletto il sindaco Basile si ritrverà contro l'assemblea generale del personale comunale iscritto ai sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Csa e Silpol. Appuntamento il 16 giugno dalle 10,30 alle 13,30. "In assemblea - si legge - si dibatteranno tematiche relative alle problematiche lavorative dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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