Acconto Imu per il 2026 il 16 giugno la scadenza dell' imposta da versare al Comune di Ancona

Da anconatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 16 giugno è la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu 2026 al Comune di Ancona. La tassa deve essere versata entro questa data.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2026. L’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.“Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IMU 2026, rischio stangata il 16 giugno: la checklist per non sbagliare

Video IMU 2026, rischio stangata il 16 giugno: la checklist per non sbagliare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il 16 giugno la scadenza per versare l’acconto Imu. Il calcolo spetta al proprietario: ecco come fare

Leggi anche: Imu 2026, scadenza il 16 giugno: le istruzioni per pagare l’acconto e chi è esentato

Temi più discussi: Il 16 giugno la scadenza per versare l’acconto Imu. Il calcolo spetta al proprietario: ecco come fare; IMU - Entro il 16 giugno il versamento dell’acconto 2026; Nuova IMU 2026: acconto entro il 16 giugno; Acconto IMU: vale il prospetto aliquote 2025, a dicembre il conguaglio.

acconto imu acconto imu per ilImu 2026 e case in affitto: chi deve pagare tra proprietario e inquilino?Chi paga l'Imu su una casa in affitto nel 2026? Ecco cosa prevede la normativa, chi è obbligato al versamento e cosa sapere sulla scadenza del 16 giugno ... ohga.it

acconto imu acconto imu per ilIMU 2026, le aliquote giuste per pagare l’acconto di giugnoIl primo appuntamento con l’IMU 2026 cade il 16 giugno. Entro questa data deve essere versata la rata iniziale dell’imposta municipale propria. Il secondo passaggio, quello del saldo, è fissato invece ... investireoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web