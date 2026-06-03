Acconto Imu per il 2026 il 16 giugno la scadenza dell' imposta da versare al Comune di Ancona

ANCONA – Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2026. L’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.“Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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IMU 2026, rischio stangata il 16 giugno: la checklist per non sbagliare

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