Acconto Imu per il 2026 il 16 giugno la scadenza dell' imposta da versare al Comune di Ancona
Il 16 giugno è la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu 2026 al Comune di Ancona. La tassa deve essere versata entro questa data.
ANCONA – Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2026. L’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.“Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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