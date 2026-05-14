Biblioteca Delfini alta tensione Comune a muso duro contro Cisl Fp | Ricostruzione non vera dei fatti
Nella biblioteca Delfini si sono verificati di recente contrasti tra il Comune e la rappresentanza sindacale Cisl Fp, legati alla mancata stabilizzazione dei precari e all’esternalizzazione del servizio. Il Comune ha contestato le affermazioni del sindacato, definendo non veritiere le ricostruzioni dei fatti fornite dalla Cisl. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.
Mancata stabilizzazione dei precari ed esternalizzazione del servizio, scintille tra Comune e Cisl sulla biblioteca Delfini. A far infuriare l’amministrazione è stata la presa di posizione pubblicata ieri del sindacati dopo il tavolo di conciliazione in Prefettura. L’amministrazione si dice "sorpresa" dalle affermazioni della Cisl Fp Emilia Centrale e ricorda di aver "incontrato il sindacato lo scorso 20 marzo fornendo tutte le informazioni necessarie". In particolare "la necessità di rispettare il tetto di spesa del personale, i tempi del nuovo bando per i servizi bibliotecari in appalto e la disponibilità ad approfondire le modalità di valorizzazione del personale attualmente assunto a tempo determinato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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