Biblioteca Delfini alta tensione Comune a muso duro contro Cisl Fp | Ricostruzione non vera dei fatti

Nella biblioteca Delfini si sono verificati di recente contrasti tra il Comune e la rappresentanza sindacale Cisl Fp, legati alla mancata stabilizzazione dei precari e all’esternalizzazione del servizio. Il Comune ha contestato le affermazioni del sindacato, definendo non veritiere le ricostruzioni dei fatti fornite dalla Cisl. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

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Mancata stabilizzazione dei precari ed esternalizzazione del servizio, scintille tra Comune e Cisl sulla biblioteca Delfini. A far infuriare l’amministrazione è stata la presa di posizione pubblicata ieri del sindacati dopo il tavolo di conciliazione in Prefettura. L’amministrazione si dice "sorpresa" dalle affermazioni della Cisl Fp Emilia Centrale e ricorda di aver "incontrato il sindacato lo scorso 20 marzo fornendo tutte le informazioni necessarie". In particolare "la necessità di rispettare il tetto di spesa del personale, i tempi del nuovo bando per i servizi bibliotecari in appalto e la disponibilità ad approfondire le modalità di valorizzazione del personale attualmente assunto a tempo determinato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca Delfini, alta tensione. Comune a muso duro contro Cisl Fp: "Ricostruzione non vera dei fatti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Biblioteca Delfini, è scontro tra sindacati e Comune sui lavoratori precari Leggi anche: Patto Avanti e Lega a muso duro l’uno contro l’altra Si parla di: Biblioteca Delfini, alta tensione. Comune a muso duro contro Cisl Fp: Ricostruzione non vera dei fatti. Biblioteca Delfini, alta tensione. Comune a muso duro contro Cisl Fp: Ricostruzione non vera dei fattiL’amministrazione replica al sindacato: Disponibili a prorogare i contratti, con clausole per il futuro. Esternalizzazione, nel bando prevederemo un aumento del 51% delle risorse rispetto al passat ... ilrestodelcarlino.it Modena, sciopero alla biblioteca Delfini. La Cisl contro l'assessore alla cultura: 'Scelga il lavoro stabile'Mirko Manzini e Sabrina Torricelli della Cisl Fp Emilia Centrale intervengono al termine dell’incontro in Prefettura seguito al presidio delle 15.30 'In Prefettura oggi è caduta la maschera: ... lapressa.it