Al Campus di Rimini arriva Emilia 5 l' auto solare italiana che conquista il mondo
L'auto solare Emilia 5 è stata presentata presso il Tecnopolo e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna. Si tratta di un prototipo italiano sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dal team Onda Solare. La presentazione ha coinvolto le strutture universitarie e ha mostrato il veicolo, progettato per funzionare con energia solare. L'evento ha coinvolto rappresentanti e addetti ai lavori del settore.
Si è svolto presso il Tecnopolo di Rimini e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna, un incontro di presentazione dell’auto solare Emilia 5, prototipo italiano di auto a energia solare progettato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna e dal team Onda Solare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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