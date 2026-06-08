Al Campus di Rimini arriva Emilia 5 l' auto solare italiana che conquista il mondo

Notizia in breve

L'auto solare Emilia 5 è stata presentata presso il Tecnopolo e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna. Si tratta di un prototipo italiano sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dal team Onda Solare. La presentazione ha coinvolto le strutture universitarie e ha mostrato il veicolo, progettato per funzionare con energia solare. L'evento ha coinvolto rappresentanti e addetti ai lavori del settore.