Firenze dall’ateneo al mondo | convegno il 14 maggio al Campus di Novoli

Giovedì 14 maggio il Campus di Novoli a Firenze ospiterà un convegno dedicato alle iniziative di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo promosse dall’università. L’evento, intitolato “Dall’Ateneo al mondo”, si svolgerà presso la sede universitaria e coinvolgerà rappresentanti e partecipanti provenienti da vari Paesi. La giornata vedrà interventi e presentazioni relative alle attività internazionali dell’ateneo e ai progetti di cooperazione con altri paesi.

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