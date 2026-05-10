Firenze dall’ateneo al mondo | convegno il 14 maggio al Campus di Novoli
Giovedì 14 maggio il Campus di Novoli a Firenze ospiterà un convegno dedicato alle iniziative di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo promosse dall’università. L’evento, intitolato “Dall’Ateneo al mondo”, si svolgerà presso la sede universitaria e coinvolgerà rappresentanti e partecipanti provenienti da vari Paesi. La giornata vedrà interventi e presentazioni relative alle attività internazionali dell’ateneo e ai progetti di cooperazione con altri paesi.
Firenze, 10 maggio 2026 - Giovedì 14 maggio il Campus di Novoli ospita l’evento “ Dall’Ateneo al mondo: iniziative di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo di Unifi". L’iniziativa offrirà una panoramica completa sull’impegno sviluppato dall’Ateneo fiorentino all’interno di una giornata densa di confronti tra istituzioni, esperti di politiche europee e rappresentanti del mondo delle Ong (dalle ore 14, Edificio D4, via delle Pandette, 35 Firenze). Nell’atrio dell’edificio una Poster Session offrirà un’occasione unica per scoprire la dimensione internazionale e i progetti di cooperazione curati dall’Ateneo e dai suoi Dipartimenti....🔗 Leggi su Lanazione.it
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