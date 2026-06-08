ais chiude a bari la convention nazionale

A Bari si è conclusa ieri la tre giorni dell’Associazione Italiana Sommelier, che ha combinato per la prima volta gli Stati Generali e la Convention Nazionale in un unico evento.

BARI – Si è conclusa ieri a Bari la tre giorni che, per la prima volta, ha unito in un unico appuntamento gli Stati Generali e la Convention Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier. Un format inedito che ha riunito vertici associativi, delegazioni territoriali, docenti, produttori e partner istituzionali per condividere una visione comune sul futuro del vino e dell’enogastronomia italiana. L’appuntamento si è svolto in una fase di profonda trasformazione per il comparto vitivinicolo italiano, che conferma la propria centralità economica e produttiva. Secondo ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, il vino italiano nel 2025 vale 14 miliardi di euro di fatturato, pari al 10% del fatturato agroalimentare nazionale, con una produzione di quasi 44,4 milioni di ettolitri, confermandosi leader mondiale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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